Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

DRK stellt Pflegedienst in Friedrichstadt ein

In Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) wird das Rote Kreuz zukünftig keinen mobilen Pflegedienst mehr anbieten können. Das hat der Vorstand des DRK Nordfriesland am Mittwoch mitgeteilt. Zum 1. Oktober hatte die Geschäftsführung eine der drei Pflegekräfte fristlos entlassen. Derzeit kontaktiere das DRK alle 44 Pflegekunden aus Friedrichstadt, um zu klären, ob sie bereits eine Alternative gefunden haben, sagte der Vorsitzende des Kreisverbands Frank Millack. Die Diakoniestation in Friedrichstadt bestätigte auf Anfrage, bereits einige Kunden übernommen zu haben. Nach Aussage von Millack gibt es noch ungefähr drei bis fünf ehemalige Pflegekunden, die keine Alternative gefunden haben. Sie werden weiterhin durch das DRK gepflegt und bei der Suche nach einem neuen Pflegedienst unterstützt. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2024 08:30 Uhr

Wegen Sturm: keine Fahrten nach Helgoland

Eigentlich sollte die "Funny Girl" ab Donnerstag nach ihrer Havarie am Wochenende wieder die Helgolandfahrten ab Büsum (Kreis Dithmarschen) übernehmen. Doch wie die Reederei Adler & Eils mitteilte, wird es am Donnerstag gar keine Fahrten zwischen Helgoland und Büsum geben - allerdings sturmbedingt. Gäste können ihre Tickets erstatten lassen oder auf einen anderen Tag umbuchen. Auch FRS Helgoline gab bekannt, der Katmaran "Halunder Jet" werde am Donnerstag nicht fahren. Und die Reederei Cassen-Eils teilte mit: Die MS Nordlicht wird nicht zwischen Cuxhaven und Helgoland fahren - nur die MS Helgoland wird im Einsatz sein. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2024 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

