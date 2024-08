Stand: 30.08.2024 08:54 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Schiffswrack "Verity": Bergung vor Helgoland geht in die nächste Runde

Ein Bergungsteam bereitet derzeit das Heben von Heck und Bug der "Verity" nahe Helgoland vor. Dabei müssen die Experten das Gewicht reduzieren. So haben sie zum Beispiel Löcher in die Frischwassertanks geschnitten. Danach soll einer der stärksten Schwimmkräne Europas die Wrackteile auf eine Transportplattform heben. Am Freitag sollen ein Schlepper und eine Transportbarge im Wrackgebiet eintreffen. Die Wrackteile sollen später in den Niederlanden entsorgt werden. Das Wrack liegt südwestlich vor Helgoland 37 Meter tief unter dem Wasser. Rundherum ist Sperrgebiet - denn das Wrack stellt eine Gefahr für die Schifffahrt dar. Die "Verity" war im Oktober 2023 nach einem Zusammenstoß mit einem Frachter gesunken. Der Kapitän der "Verity" wurde tot geborgen. Vier weitere Seeleute werden immer noch vermisst. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2024 08:30 Uhr

Neues Förderprogramm für verschlickte Häfen

Häfen an der Westküste sollen bei der Entschlickung nicht mehr auf sich allein gestellt bleiben. Von der Verschlickung besonders betroffen ist der Fähranleger Glückstadt-Wischhafen, aber auch der Sportboothafen Wewelsfleth (beide Kreis Steinburg). Deshalb stellt das Land Schleswig-Holstein Fördermittel in Höhe von 5,3 Millionen Euro zur Verfügung. Die Gelder können gewerbliche, aber auch Sportboothäfen, die im Wattenmeer, in der Unterelbe oder in den Zuflüssen zur Unterelbe liegen, beantragen. Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide (CDU) sagt: "In der Tat ist an der Westküste insbesondere Sedimentablagerung ein ganz großes Problem für die Schifffahrt. Wir als Land wollen dort Verantwortung übernehmen." | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2024 08:30 Uhr

