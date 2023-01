Stand: 16.01.2023 09:26 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Zahlreiche Einsätze durch Sturm Frederic

Das stürmische Wetter am vergangenen Wochenende hat auch an der Westküste für zahlreiche Einsätze der Rettungskräfte gesorgt. Die für Dithmarschen und Steinburg zuständige Leitstelle West meldete über 20 Anrufe, in Nordfriesland mussten die Helfer laut einem Sprecher der Leitstelle Nord 26 mal ausrücken. In den meisten Fällen mussten die Feuerwehrleute heruntergefallene Äste und Dachziegel von den Strassen räumen. Größere Schäden gab es nicht. Der Fährverkehr zur Insel Helgoland war am gesamten Wochenende eingestellt worden, laut Reederei Cassen Eils wird die Verbindung Cuxhaven - Helgoland heute Vormittag wieder aufgenommen. Mehrere Hagelschauer sorgten dann gestern Abend laut Polizei für acht Glätte-Unfälle mit 13 beteiligten Autos auf der A 23. Zwei Insassen wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 08:30 Uhr

Meldorf: hoelp organisiert nächsten Hilfstransport in die Ukraine

Die Dithmarscher Hilfsorganisation "hoelp" mit Sitz in Meldorf wird Anfang Februar erneut zu einem großen Hilfstransport in Richtung polnisch-ukrainischer Grenze starten. Dieses Mal werden rund 25 Tonnen Hilfsgüter dorthin gebracht, unter anderem 80 Generatoren zur Erzeugung von Strom, außerdem Zeltheizungen, Medikamente, Decken und Schlafsäcke. Aber auch lange haltbare Lebensmittel wie Tütensuppen, Nudeln oder Reis. Bis zum Start Anfang Februar seien sie für jede Spende dankbar, so "hoelp"-Geschäftsführer Alexander Rose. Besonders erfreulich ist für ihn, dass inzwischen nicht nur kleine Sachspenden die "hoelp"-Standorte erreichen, sondern sich auch finanzstarke Spender für die gute Sache engagieren. Rose sagte: "Durch die gute Öffentlichkeitsarbeit haben wir Menschen erreicht, die wirtschaftlich gut ausgestattet sind. Mit diesem Klientel haben wir früher gar nicht gerechnet." Seit Februar 2022 hat die Hilfsorganisation insgesamt acht Transporte mit mehr als 260 Tonnen Hilfsgütern organisiert. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 08:30 Uhr

Weniger Besucher im Freizeitbad Brunsbüttel

Im vergangenen Jahr haben laut Betreibergesellschaft 63.000 Gäste das Hallenbad in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) besucht, das sind deutlich weniger als vor Corona. In den Jahren 2018 und 2019 habe man 70.000 beziehungsweise 74.000 Besucher gehabt, so ein Sprecher. Hauptgrund seien die noch bis Anfang April geltenden Corona-Beschränkungen gewesen. Die Talsohle sei allerdings durchschritten, in den ersten Wochen des neuen Jahres sei das Schwimmbad gut angenommen worden. Ein Vorteil des Brunsbütteler Hallenbades: Im Gegensatz zu anderen Bädern in der Region habe man die Wassertemperaturen wegen klimaneutraler Fernwärme nicht senken müssen, so der Sprecher weiter. Die Betreibergesellschaft plant in diesem Jahr umfangreiche Sanierungen, unter anderem an der Außenfassade und im Eingangsbereich. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 08:30 Uhr

