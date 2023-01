Stand: 03.01.2023 09:50 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heide: Feuer in der Innenstadt

Feuer in der Heider Innenstadt. Anwohner hatten in der Nacht auf Dienstag gegen halb eins die Feuerwehr alarmiert. In der Straße Westerweide brannte der Dachstuhl eines Wohnhauses. Gegen viertel nach zwei war das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei war die Bewohnerin, eine Frau mit zwei Kindern, in der vergangenen Nacht bei Verwandten. Die Schadesnhöhe beträgt nach ersten Schätzungen zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Die Kripo hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2023 09:00 Uhr

Nord-Ostsee-Kanal wird wieder freigegeben

Der Nord-Ostsee-Kanal (NOK) wird heute Mittag um 12 Uhr wieder für den Schiffverkehr freigegeben. Knapp zwei Wochen war die Wasserstraße gesperrt, nachdem rund 300.000 Liter Rohöl aus einer defekten Pipeline in den Kanal gelaufen waren. Laut Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) sind die Reinigungsarbeiten bei Brunsbüttel gut vorangekommen, Ölsperren würden noch verbliebene Ölreste aufnehmen. Die Restarbeiten unter anderem an den Kanal-Böschungen werden laut Goldschmidt allerdings noch bis vorraussichtlich Ende Januar dauern. Das Leck an der Pipeline, die von der Raffinerie Heide betrieben wird, ist mittlerweile repariert und vom TÜV abgenommen worden. Untersuchungen haben ergeben, dass kein Öl mehr austritt. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2023 08:30 Uhr

Mann nach Feuer in Peissen verstorben

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Peissen im Kreis Steinburg ist ein 30-jähriger Mann gestorben. Er war nach dem Feuer am Freitag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er am Wochenende starb, so eine Polizeisprecherin. Sein 16-jähriger Bruder, der sich laut Polizei ebenfalls im Keller des Hauses aufgehalten hatte, wurde schwer verletzt. Die 29 Jahre alte Lebensgefährtin des 30-Jährigen und die gemeinsame zweijährige Tochter konnten leicht verletzt gerettet werden. Sie hatten sich zum Zeitpunkt der Verpuffung im Obergeschoss aufgehalten. Die Ursache der Verpuffung im Keller ist bisher unklar. Das Haus ist wegen des Feuers nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen dauern an. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2023 08:30 Uhr

BGH hebt Urteil zu tödlichen Messerstichen Brunsbüttel auf

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (BGH) hat das Urteil des Landgerichts Itzehoe (Kreis Steinburg) wegen eines tödlichen Messerangriffs gegen einen 25-Jährigen in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) aufgehoben. Der Fall muss jetzt von einer anderen Strafkammer neu verhandelt werden. Das Landgericht Itzehoe hatte den Angeklagten in dem Totschlagsprozess im April des vergangenen Jahres wegen absoluter Schuldunfähigkeit freigesprochen und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Richter am Bundesgerichtshof werteten diese Beurteilung der Schuldunfähigkeit als lückenhaft. Außerdem beruhe sie auf einer teilweise widersprüchlichen Tatsachengrundlage. Der BGH hob sowohl den Freispruch als auch die Einweisung in die Psychiatrie auf. Der Angeklagte legte Revision beim Bundesgerichtshof ein. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2023 08:30 Uhr

