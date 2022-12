Stand: 29.12.2022 10:18 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Räuberischer Diebstahl in Heide

In der Heider Innenstadt ist es am Dienstag nach einem Diebstahl zu einer Auseinandersetzung mit einem Ladendetektiv gekommen. Der gab an, am Nachmittag drei Männer in der Innenstadt dabei beobachtet zu haben, wie sie Waren unter der Kleidung versteckten. Als er sie ansprach, sind ihm zufolge zwei der Männer geflüchtet - einer griff den Detektiv an. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der Beschuldigte den Mann gewürgt haben soll. Letztlich konnte dieser sich aus dem Würgegriff befreien und den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Durchsuchung des 28-jährigen Täters fanden die Polizisten zwei gestohlene T-Shirts sowie eine Schere und eine Rasierklinge. Der Täter kam über Nacht in Polizeigewahrsam. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet, unter anderem wegen räuberischen Diebstahls. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2022 08:30 Uhr

Seemannsmission in Brunsbüttel bekommt Zulauf

Seit über einer Woche ist der Nord-Ostsee-Kanal aufgrund eines Lecks einer Öl-Pipeline gesperrt. Seitdem harren Schiffe auf dem Kanal aus. Auf ihnen befinden sich Seeleute aus aller Welt und um deren Bedürfnisse kümmert sich derzeit die Seemannsmission in Brunsbüttel. Leiter Leon Meier berichtet, dass am 25. Dezember einige Seeleute in die Seemannsmission kamen und gemeinsam Weihnachten gefeiert wurde. Für diejenigen, die ihre Schiffe nicht verlassen konnten, sorgte Meier mit Hilfe der Lotsen auf dem Kanal für Weihnachtsstimmung an Bord. Weihnachtsbäume wurden vorbeigebracht und Geschenke verteilt. Nach aktuellem Stand ist der Nord-Ostsee-Kanal aufgrund der aufwendigen Reinigungsarbeiten noch bis mindestens 3. Januar gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2022 08:30 Uhr

Kreis Nordfriesland verhängt Böllerverbot an Silvester

Nordfriesland hat für den kommenden Sonnabend in Teilen des Kreises ein Böllerverbot ausgesprochen. In der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen, Flüchtlingsunterkünften, und natürlich besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist das Knallen verboten. Außerdem dürfen 200 Meter um Reetdachhäuser herum keine Feuerwerkskörper gezündet werden. Darüber hinaus gilt für die Gemeinde St. Peter-Ording ein verschärftes Abbrennverbot. Feuerwerk ist hier tatsächlich vollständig untersagt. Wer dagegen verstößt, der riskiert Geldbußen bis zu 50.000 Euro. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Kreises unter nordfriesland.de. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 08:30 Uhr

