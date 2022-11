Stand: 25.11.2022 10:33 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Bürgerdialog zu klimaneutralem Zementwerk in Lägerdorf

Bis Ende der 2020er Jahre will das Unternehmen Holcim in Lägerdorf (Kreis Steinburg) ein klimaneutrales Zementwerk bauen - das erste weltweit. Außerdem will Holcim in einem angrenzenden Gebiet aus einer neuen Grube Kreide abbauen. Am Donnerstagabend stellte das Unternehmen seine Pläne in einem ersten Bürgerdialog vor. Dabei ging es nach Angaben der Beteiligten auch um die Auswirkungen auf die Bevölkerung. Holcim will nach eigenen Angaben in Zusammenarbeit mit dem Dänischen Windkraftanbieter Ørsted sowie der Raffinerie Heide nach der Produktion von Wasserstoff aus Windstrom den freiwerdenden Sauerstoff zur Zementherstellung beziehen. Anschließend will Holcim das dabei in großen Mengen anfallende CO2 an die Raffinerie Heide für die dortige Produktion von Kraftstoffen und chemischen Produkten abgeben. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2022 8:00 Uhr

Tag gegen Gewalt an Frauen in Heide

In Heide wollen heute mehrere Bündnisse auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen - am "Orange day". Deshalb haben einige Betriebe in Heide auch ihre Schaufenster orange dekoriert. Geplant ist nach Angaben der Veranstalter ein Umzug durch die Stadt. Später soll während einer Kundgebung der Brunnen am Südermarkt in orangene Farben verhüllt werden. Alle 45 Minuten kommt es in Deutschland nach UN-Angaben zu gewalttätigen Übergriffen in Frauen, alle drei Tage stirbt eine Frau deshalb. Erst kürzlich, am 31. Oktober, soll ein Mann in Heide seine Ehefrau umgebracht haben. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2022 8:00 Uhr

Bauausschuss bespricht LNG-Terminal in Brunsbüttel

Am Donnerstagabend hat der Bauausschuss in Brunsbüttel getagt. Und auf der Tagesordnung stand ein sehr wichtiges Thema: Der Bau des geplanten schwimmenden LNG-Terminals. Um die 120 Menschen waren gekommen, um von den Experten von RWE und Brunsbüttel Ports die Planungen vorgestellt zu bekommen. Der Zeitplan steht: Die Pipelines und der erste Anleger sollen Mitte Dezember betriebsbereit sein. Dann könnte das erste Schiff, in das das Flüssigerdgas von Tankern umgeladen und regasifiziert werden kann, in Brunsbüttel ankommen. Voraussichtlich zum Jahreswechsel wäre dann der Anlauf eines LNG-Tankers möglich. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2022 8:00 Uhr

