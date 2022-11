Stand: 17.11.2022 09:54 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Northvolt hält an Plänen in Heide fest

Das schwedische Unternehmen Northvolt will die geplante Batteriefabrik in Heide nach wie vor möglich machen, das bekräftigte der Strategiechef des Unternehmens, Nicolas Steinbacher. Auf der fünften Konferenz der Regionalen Kooperation Westküste forderte er von den 120 Konferenzteilnehmern dafür international wettbewerbsfähige Strompreise, auch angesichts der Konkurrenzmärkte in den USA und China. Ende Oktober hatte Northvolt-Chef Peter Carlsson in einem Interview die Wirtschaftlichkeit eines möglichen Fabrikstandortes bei Heide infrage gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 08:30 Uhr

Leck im Atomkraftwerk Brokdorf

Im Atomkraftwerk Brokdorf im Kreis Steinburg sind kürzlich etwa 100 Liter Flüssigkeit aus einer Schlauchleitung ausgelaufen. Die Leckage hatte laut dem schleswig-holsteinischen Energieministerium keine radiologischen Auswirkungen auf die Beschäftigten des AKW die Umwelt oder die Bevölkerung. Das Kernkraftwerk Brokdorf ist seit Ende des vergangenen Jahres endgültig abgeschaltet und befindet sich seitdem im Nachbetrieb. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 08:30 Uhr

Adventskalender der Stadt Heide

Ab sofort ist wieder der Adventskalender der Stadt Heide erhältlich. Jeder Kalender hat eine Losnummer, mit der Käuferinnen und Käufer vom 1. bis 24. Dezember Preise gewinnen können, heißt es vom Heider Stadtmarketing. Die Erlöse aus dem Verkauf des Adventskalenders sollen dem Förderverein der Heider Winterwelt zugute kommen. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 08:30 Uhr

