Orkanböen und Niedrigwasser: Sturmsaison beginnt Stand: 17.11.2022 13:10 Uhr Die Sturmsaison geht wieder los: Bis zum Abend gilt auf Helgoland eine Unwetterwarnung. Der Wind hat bereits erste Schäden verursacht - und sorgt andernorts für extremes Niedrigwasser.

Es pustet ud stürmt: Auf der Insel Helgoland hat die Sturmsaison begonnen - und die ersten Bauzäune, Dachziegel und Fassaden mitgenommen. Noch bis zum Abend warnt der Deutsche Wetterdienst vor orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten um 105 Kilometer pro Stunde.

Wind aus Südosten trifft Insel besonders stark

Der Wind kommt dabei aus südöstlicher Richtung - für Helgoland besonders unvorteilhaft. Denn meist treffen Stürme und starke Winde westlich auf die Insel. Dann schützt der Lummenfelsen den Ort und die Häuser vor den Böen. Wenn der Wind aber vom Süden her kommt, trifft er direkt auf den Ort, die Landungsbrücken, vordere Wohnhäuser und Hotels.

Am Donnerstagmorgen wurde bereits eine Fassade am sogenannten Falm im Südosten der Insel herausgerissen. Die Feuerwehr hat den Bereich vorerst abgesperrt. Außerdem wurde ein großes Zelt, das schon für den Verkauf von Glühwein und Bratwurst in den kommenden Wochen aufgebaut worden war, wurde durch die starken Böen umgeweht.

Niedrigwasser und kilometerweite Ebbe - Fähren fallen aus

Der starke Wind aus Südosten sorgt außerdem dafür, dass das Wasser vom Land weggedrückt wird. Die Folge ist wenig Wasser und vergleichsweise wenig Wellengang. An einigen Nordseeorten auf dem Festland, zum Beispiel in Büsum (Kreis Dithmarschen), herrschte am Donnerstagvormittag kilometerweite Ebbe. Deshalb fallen am Donnerstag auch einige Fährverbindungen aus. So streicht die Wyker Dampfschiffs-Reederei zahlreiche Verbindungen ab Amrum, Föhr, Dagebüll, Schlüttsiel, Hooge und Langeneß. Andere Verbindungen wurden nach vorn oder hinten verschoben, auch Zusatzfahrten angesetzt. Weitere Änderungen wegen der tatsächlichen Wetterverhältnisse seien möglich, so das Unternehmen auf seiner Internetseite. Auch die Elbfähre zwischen Glückstadt und Wischhafen fährt bis ca. 17.45 Uhr nicht.

Im Gegensatz dazu ist der Wasserstand an der Ostseeküste aufgrund der Windrichtung sehr hoch. In Flensburg gab es bereits am Mittwoch das erste Hochwasser in diesem Herbst.

VIDEO: Nach zu trockenem November kommen jetzt Regen und Schnee (1 Min)

Weitere Informationen "Winterliche Episode" bringt Schnee und Frost in den Norden Es wird ungemütlich in Norddeutschland: Meteorologen sagen für das Wochenende Kälte und die ersten Schneeflocken voraus. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.11.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturm