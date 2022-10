Stand: 04.10.2022 09:49 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Claudius Teske nimmt Amtsgeschäfte als Landrat auf

Claudius Teske (parteilos) nimmt als neuer Landrat des Kreises Steinburg heute seine Amtsgeschäfte auf. Offiziell wurde er vom Kreistag zum 1. Oktober ernannt und vereidigt. Der Landrat will sich nach eigenen Angaben um die Themen Digitalisierung in der Verwaltung sowie den Kreishausneubau kümmern. An erster Stelle stünden für ihn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kreisverwaltung nach der Abwahl zweier Amtsvorgänger innerhalb weniger Jahre. Sein Vorgänger Torsten Wendt war im Frühjahr 2021 abgewählt worden. Die Gründe sind bis heute unbekannt. Auch dessen Amtsvorgänger Jens Kullik war im Jahr 2012 vom Kreistag abgewählt worden. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 08:30 Uhr

Büsum: Baumpflanzaktion für die Einheit und den Klimaschutz

Knapp 200 Menschen haben nach Angaben der Gemeinde anlässlich des Tages der Deutschen Einheit am "Einheitsbuddeln" in Büsum (Kreis Dithmarschen) teilgenommen. Es handelt es sich dabei um eine bundesweite Baumpflanzaktion. Ziel ist es, rund 150.000 Bäume unter dem Motto "Zusammen wachsen" zu pflanzen. Diese Aktion findet bereits seit einigen Jahren statt. Neben dem Einheitsgedanken soll nach Angaben der Veranstalter ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 08:30 Uhr

Tourismus-Saison verlängert sich

Die Tourismus-Saison verlängert sich an der Westküste wohl auch in diesem Jahr bis in den Herbst. Entsprechende Tendenzen seien deutlich zu spüren, sagten Touristiker aus St. Peter-Ording, Büsum sowie von der Tourismusagentur Schleswig-Holstein (TA.SH). Husum meldet, dass sich die Buchungslage für den Winter etwa auf dem Vor-Corona-Niveau von 2019 bewegt. In St. Peter-Ording sind Hotels und Ferienwohnungen in den kommenden Wochen eher noch verhalten gebucht. Die allgemeine Preissteigerung dämpfe die Erwartungen, so die Touristiker. Höhere Preise seien nun zum Teil auch im Tourismus zu erkennen, etwa durch höhere Mietpreise, heißt es aus St. Peter-Ording. Büsum meldet, dass Gastgeber ihre Preise ab Jahr 2023 erhöht hätten. Die Touristen seien preisbewusster geworden, so die TA.SH. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 08:30 Uhr

