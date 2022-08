Stand: 30.08.2022 11:45 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Prozess gegen Bürgermeister von Norderfriedrichskoog wird fortgesetzt

Vor dem Amtsgericht Husum wird heute der Prozess gegen den Landwirt und Bürgermeister von Norderfriedrichskoog (Nordfriesland) Jann-Henning Dircks fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in einem Facebook-Video öffentlich zu Straftaten aufgerufen zu haben. Es geht dabei um eine Protestaktion von Landwirten im November 2020 am Schlachthof Kellinghusen (Kreis Steinburg). Tierschutzaktivisten wollten dort die Anlieferung von Schweinen verhindern. Dircks hatte daraufhin in einem Video Landwirte aufgerufen, mit schweren Werkzeugen zum Schlachthof zu kommen und die Blockade zu beenden. Am ersten Verhandlungstag hatte Dircks ausgesagt, er habe das Video nur bei WhatsApp eingestellt. Sein Anwalt ergänzte, sein Mandant könne sich nicht erklären, wie das Video mit dem Aufruf auf der Facebook-Seite von "Land schafft Verbindung" gelandet sei. Heute sollen weitere Zeugen vernommen werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:30 Uhr

Energiewendeminister Goldschmidt in Brunsbüttel

Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Bündnis 90/Die Grünen) kommt heute Nachmittag nach Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Er nimmt dort auf Einladung der Werkleiterrunde des Industriegebietes am traditionellen Brunsbütteler Industriegespräch teil. Dabei geht es vor allem um die Fertigstellung des LNG-Terminals sowie der LNG-Pipeline. Weitere Themen sind laut Veranstalter die Chancen und Risiken der aktuellen Energiekrise für die Unternehmen im ChemCoast Park. Zu der Veranstaltung am Elbehafen ist auch die neue Staatssekretärin im Kieler Wirtschaftsministerium Doris Carstens (CDU) eingeladen. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:30 Uhr

Neuer Rekord beim Dithmarschen-Tag

Knapp 100 Vereine, Verbände und Institutionen wollen sich am Sonnabend beim sechsten Dithmarschen-Tag auf dem Heider Marktplatz präsentieren - so viele wie noch nie. Veranstalter sind der Aktiv-Region-Verein Dithmarschen und der Verein "Wir sind Dithmarschen". Er war 2006 im Rahmen der landesweiten Diskussion um die Aufhebung von Landkreisen gegründet worden. Die Veranstalter erwarten bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Heider Marktplatz. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:30 Uhr

Fischernetz im Propeller verfangen

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat sich am Sonntagnachmittag ein Fischernetz im Propeller eines Ausflugsschiffs verfangen. Laut Polizei ist der Vorfall durch eine Unachtsamkeit des Kapitäns passiert. Das Schiff, das zu Angelfahrten ins Wattenmeer fährt, hätte sofort seinen Maschine gestoppt. Ein Seenotrettungskreuzer habe das Schiff dann zu seinem Liegeplatz in den Büsumer Hafen geschleppt.Taucher entfernten dann das Netz aus der Schraube, laut Polizei gab es keine weiteren Sach-oder Umweltschäden bei dem Zwischenfall. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:30 Uhr

Büsum forscht an nachhaltigem Fischfutter

Seit einigen Monaten läuft in Büsum ein Forschungsprojekt, das Ziel: Nachhaltiges Fischfutter. Beteiligt sind die Christians-Albrechts-Universität, die Firma Coastal Research & Management und das Fraunhofer Institut. Das Ziel der Studie ist es, das ungenutzte Potential von Muscheln und Algen besser für die Produktion von Fischfutter zu nutzen. Das herkömmliche Fischfutter aus Fischmehl soll zum Beispiel durch Muschelmehl ersetzt werden. Doktorand Thilo Kock: "Wir nutzen Miesmuscheln aus der Ostsee, die momentan noch als Abfallprodukt enden, weil sie klein oder zu groß für den Human-Verzehr. Oder wir nutzen Muscheln, die an Sockeln von Offshore-Windparks ansiedeln, und die dort alle paar Jahr abgeerntet werden müssen und bisher noch nicht genutzt werden." Außerdem wird Algenpulver genutzt um herkömmliches Fischfutter anzureichern. In gut einem Jahr soll die Studie in Büsum abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 16:30 Uhr

