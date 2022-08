Stand: 18.08.2022 10:12 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Gewitter-Bilanz an der Westküste

Bei dem Gewitter am Mittwochabend mussten die Feuerwehren in Steinburg, Dithmarschen und Nordfriesland zu insgesamt 15 Einsätzen ausrücken. So standen unter anderem in Kellinghusen, Itzehoe und Glückstadt Straßen unter Wasser, außerdem lagen Äste auf Fahrbahnen. Laut einem Sprecher der Leitstelle West mussten auch in Brunsbüttel, Gudendorf und Hochdonn in Dithmarschen Keller leer gepumpt werden. Größere Schäden habe es aber nicht gegeben. Auf Helgoland musste die Feuerwehr zu 12 Einsätzen ausrücken, eine Markise drohte abzubrechen, mehrere Keller standen unter Wasser - auch auf der Insel habe es aber keine größeren Schäden gegeben, so der Sprecher der Rettungsleitstelle. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:30 Uhr

Studie zum Heider Südermarkt veröffentlicht

Eine Studie zur Jugendgewalt am Heider Südermarkt ist am Mittwoch offiziell im Jugendhilfe-Ausschuss vorgestellt worden. Das Dithmarscher Kreisjugendamt hatte die Untersuchung in Auftrag gegeben. Experten des Kieler Vereins für Anti-Gewalt und Sozialtraining (KAST) sollten die Ursachen und Hintergründe der Jugendgewalt herausfinden. Die Mitarbeiter von KAST hatten von Anfang Juni bis zum 8. Juli am Südermarkt Interviews mit 32 Jugendlichen geführt. KAST-Geschäftsführer Udo Gerigk sagte, es gebe nicht die eine Gruppe von Jugendlichen, sondern mehrere Gruppen, die sich am Südermarkt treffen. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:30 Uhr

Bürgerbegehren gegen Ferienhäuser im Speicherkoog

Eine Bürgerinitiative möchte Unterschriften sammeln, um ein Bauprojekt am Meldorfer Hafen zu stoppen. Eine Investorengruppe aus der Region will dort 70 Ferienhäuser bauen. Hausboote soll es ebenfalls geben. Zehn Prozent der wahlberechtigten Meldorfer müssen für das Bürgerbegehren unterschreiben, dann ist ein Bürgerentscheid möglich. Mit diesem könnte der Aufstellungsbeschluss für die Ferienhaussiedlung aufgehoben werden. Laut einer Sprecherin der Bürgerinitiative stört die Ferienhaussiedlung Vögel und andere Tiere in dem Naturschutzgebiet. Die Initiative kämpft seit Jahren gegen den Tourismus im Speicherkoog. Die Gemeinde Nordermeldorf und die Stadt Meldorf (Kreis Dithmarschen) planen seit zehn Jahren die touristische Entwicklung des Gebietes. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:30 Uhr

Zweitägige B5-Vollsperrung bei Husum entfällt

Keine Vollsperrung, aber eine Umleitung: Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) will laut einer Sprecherin die Abläufe auf der B5-Baustelle noch einmal überprüfen und optimieren. Man werde den Bereich zwischen den Abfahrten Husum-Süd und Rödemis mit einer Baustellenampel regeln. Autofahrer müssten sich am Vormittag auf eine Umleitung und eine dadurch längere Fahrtzeit einstellen. Die Gesamtkosten für den dreispurigen Ausbau der Bundesstraße zwischen Husum-Süd und Rödemis in Höhe von rund 25 Millionen Euro tragen der Bund und der Kreis Nordfriesland. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz (Stand 17.08.) im Kreis Dithmarschen bei 477,0 - die höchste im Land. Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 395,7 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 460,9. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 385,0. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:30 Uhr

