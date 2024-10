Stand: 22.10.2024 16:46 Uhr Fahrradclub zeichnet Brunsbütteler Hafen aus

Die Hafengesellschaft Brunsbüttel Ports (Kreis Dithmarschen) ist am Dienstag vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) als fahrradfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Mit dieser Auszeichnung will der ADFC Unternehmen würdigen, die mit ihrem Engagement zur Förderung des Radfahrens und zur Schaffung einer umweltfreundlichen Infrastruktur beitragen, sagte ein ADFC-Sprecher. Die ADFC-Landesvorsitzende Stephanie Meyer überreichte die EU-weite Zertifizierung am Dienstag (22.10.) an Brunsbüttel Ports-Geschäftsführer Frank Schnabel.

Einziges zertifiziertes Unternehmen in Dithmarschen

Brunsbüttel Ports ist damit eines von sieben zertifizierten Unternehmen in Schleswig-Holstein und das bislang einzige im Kreis Dithmarschen, das ausgezeichnet worden ist. Im Hafen kommen mehr als 50 Fahrräder für betriebsinterne Fahrten zum Einsatz. Dazu gehörten auch Lasten-Räder, mit denen zum Beispiel Werkzeuge im Elbehafen transportiert würden. Dadurch werden seit vielen Jahren sehr effektiv innerbetriebliche Kurzstreckenfahrten mit dem Pkw reduziert und zugleich die CO2-Emissionen minimiert.

Zertifizierung anhand mehrere Kriterien geprüft

Mit ausschlaggebend für die Auszeichnung ist unter anderem die Anzahl der firmeneigenen Fahrräder und die Abstellmöglichkeiten auf dem Hafengelände. Geprüft wurde aber auch, inwiefern die Fahrräder vor Ort repariert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.10.2024 | 16:46 Uhr

