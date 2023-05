Kommunalwahl in SH: CDU weiter vorn, SPD verliert deutlich Stand: 14.05.2023 21:45 Uhr Bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein läuft die Stimmenauszählung. Etwa 2,4 Millionen Menschen waren zur Wahl aufgerufen. Nach den ersten drei Hochrechnungen liegt die CDU vor SPD und Grünen. AfD und SSW gewinnen deutlich an Stimmen.

Nach einer dritten Hochrechnung von infratest dimap liegt die CDU bei der diesjährigen Kommunalwahl weiter vorn: Im landesweiten Durchschnitt kommt die Partei nun auf 33,9 Prozent - das sind 1,2 Prozentpunkte weniger als bei der vorherigen Wahl vor fünf Jahren. Auf Platz zwei liegt weiterhin die SPD mit 19,4 Prozent, die Sozialdemokraten verlieren mit derzeit minus 3,9 Prozentpunkte deutlich im Vergleich zu 2018. Die Grünen kommen in der dritten Hochrechnung auf 17,7 Prozent und liegen damit 1,2 Prozentpunkt über dem Ergebnis von 2018. Deutlich zugelegt hat die AfD, sie gewinnt 2,5 Prozentpunkte dazu und liegt bei 8 Prozent. Dahinter liegt die FDP mit derzeit 6,8 Prozent auf dem Niveau von 2018. Auch der SSW kann sich über einen deutlichen Stimmengewinn freuen und liegt aktuell bei 4,4 Prozent. Die Linke kommt nach der Hochrechnung auf 2,1 Prozent, sonstige Parteien und Wählergruppen haben insgesamt 7,7 Prozent.

Grüne in Kiel vorn, CDU in Lübeck und Neumünster, SPD verliert deutlich

Die vier kreisfreien Städte sind bereits ausgezählt: Bei der Ratswahl in der Landeshauptstadt Kiel sind die Grünen mit 27,1 Prozent stärkste Kraft. Auf Platz zwei die CDU mit 22,9 Prozent. Die SPD verliert in ihrer einstigen Hochburg fast 8 Prozentpunkte und liegt bei 22 Prozent. In Lübeck liegt die CDU mit 23,9 Prozent vorn, dahinter die SPD mit 23 Prozent und die Grünen mit 22,6 Prozent. Ebenfalls vorn liegt die CDU in Neumünster mit 29,3 Prozent, es folgen SPD (25,1) und Grüne (12,7). In Flensburg ist der SSW mit 24,8 Prozent stärkste Kraft. Die Grünen landen mit 23,6 Prozent auf Platz zwei, es folgen CDU mit 19,1 und SPD mit 13,5 Prozent.

CDU: "Wahlziel ist erreicht"

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günter (CDU) sprach nach den ersten Hochrechnungen von einem Grund zur Freude. "Unser Wahlziel ist erreicht", sagte er. "Wir sind in allen Wahlkreisen weit vorne, haben unsere Ergebnisse zum Teil sogar verbessert und auch in den kreisfreien Städte kämpfen wir um Platz eins." Die CDU hatte sich vorgenommen, ebenso wie vor fünf Jahren landesweit auf dem ersten Platz landen, damals erzielte die Partei 35,1 Prozent. Günther selbst hatte seine Stimme für den Kreistag und die Ratsversammlung am Nachmittag in Eckernförde abgegeben.

SPD: Ergebnis gemeinsam verantworten

Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli sagte nach den ersten Hochrechnungen, man müsse sehr genau auf regionale Unterschiede schauen. Derzeit zeige sich ein differenziertes Bild. Dazu, wie sehr sie die Verluste in SPD-Hochburgen persönlich unter Druck setzen, sagte Midyatli: "Es standen 5.000 Genossinnen und Genossen zur Wahl, alle haben sehr sehr stark gekämpft. Aber am Ende ist es so, dass wir alle gemeinsam für ein gutes Ergebnis gekämpft haben - das Ergebnis werden wir dann auch gemeinsam vertreten und verantworten." SPD-Landesgeschäftsführer Götz Borchert hatte im Vorfeld ebenfalls landesweit mit unterschiedlichen Ergebnisse, aber vor allem in Kiel, Lübeck und Eckernförde mit Erfolgen gerechnet.

Grüne: "Müssen uns keine Sorgen machen"

Die Grünen wollen bei der Kommunalwahl eigentlich zweitstärkste Kraft werden. Nach den ersten Hochrechnungen zeigte sich der Grünen-Landesvorsitzende Gazi Freitag aber bereits zufrieden. "Das Ergebnis zeigt eigentlich, dass wir uns keine Sorgen machen müssen", sagte er. Die Wählerinnen und Wähler würden honorieren, dass die Grünen in Bund und Land Verantwortung übernehmen.

Jubel beim SSW

Besonders groß war die Freude nach den ersten Auszählungen beim SSW. Der Landesvorsitzende Christian Dirschauer hielt im Vorfeld mehr als drei Prozent landesweit und 20 Prozent in Flensburg für realistisch - nach der ersten Hochrechnung sieht es nach einem noch besseren Ergebnis aus. In Flensburg, wo bereits alle Stimmen ausgezählt sind, ist die Partei mit 24,8 Prozent stärkste Kraft. Christian Dirschauer gewann seinen Wahlkreis mit 27,4 Prozent und schlug damit erstmals die CDU.

Wahlbeteiligung bei 49,5 Prozent

Die Wahlbeteiligung liegt nach aktuellen Hochrechnungen bei 49,5 Prozent - das sind 2,5 Prozentpunkt mehr als bei der vorherigen Kommunalwahl im Jahr 2018. Damals lag die endgültige Wahlbeteiligung bei 47 Prozent.

13.000 Mandate für die Gemeinde- und Kreisvertretungen

Insgesamt haben heute mehr als 1.000 kreisangehörigen Gemeinden, vier kreisfreien Städten und elf Kreisen gewählt. 13.000 Mandate für Gemeinde- und Kreisvertretungen sind zu vergeben. Die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten, die bei der Kreiswahl und zur Gemeindewahl in den kreisfreien Städten antreten, hat sich im Vergleich zu 2018 weiter erhöht - auf gut 3.900. In 334 Gemeinden trat jeweils nur eine Partei oder Wählergruppe an.

