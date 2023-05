Stand: 01.05.2018 10:42 Uhr Herzogtum Lauenburg: Bismarck und Bauernhöfe

Seit dem 14. Jahrhundert sind die Grenzen des Kreises Herzogtum Lauenburg im Südosten von Schleswig-Holstein fast unverändert - das ist nahezu einzigartig im gesamten Bundesgebiet. Seinen Namen verdankt er der Tatsache, dass das Herzogtum Lauenburg 1876 als Landkreis der Provinz Preußen angegliedert wurde. Heute leben hier auf einer Fläche von 1.263 Quadratkilometern rund 195.000 Menschen. Verwaltungssitz des zur Metropolregion Hamburg gehörenden Kreises ist Ratzeburg.

Von der Landwirtschaft zur Dienstleistungsbranche

Lange Zeit wurde im Kreis Landwirtschaft betrieben. In den vergangenen Jahren setzten die Landwirte verstärkt auf neue Standbeine wie Direktvermarktung oder Ferien auf dem Bauernhof. In den 1990er-Jahren vollzog sich in der Region um Ratzeburg, Mölln und Lauenburg ein Strukturwandel. Vor allem im Süden siedelten sich in den vergangenen Jahren Dienstleistungsbetriebe, Logistik-Unternehmen und auch Firmen aus den Bereichen Maschinenbau, Holzverarbeitung und chemische Industrie an. In Geesthacht steht auch eines der umstrittensten Kernkraftwerke Deutschlands: das AKW Krümmel. Der Meiler ist mittlerweile vom Netz genommen.

Ein Herzogtum aus Wasser und Wald

Mit fast 26 Prozent Waldfläche, zahlreichen Seen sowie der Elbe ist das Herzogtum ein beliebtes Naherholungs- und Urlaubsgebiet. Herz der Region sind die Lauenburgischen Seen und der gleichnamige Naturpark. Rund 40 Seen, darunter der Schaalsee und der Ratzeburger See, gehören dazu. Neben Wasser prägen Laub- und Mischwald, Moore, Heideflächen und Grünland die reizvolle und sehr abwechslungsreiche Landschaft, die vielen verschiedenen Tieren und Pflanzen einen idealen Lebensraum bietet.

Im Naturpark liegen die beiden sehenswerten Städte Mölln und Ratzeburg. Sie sind durch die Alte Salzstraße miteinander verbunden. Beliebtes Ausflugsziel ist auch das Bismarck-Museum in Friedrichsruh im Sachsenwald. Unweit davon stehen das Mausoleum Otto von Bismarcks (1815-1898) und Schloss Friedrichsruh, das Familienanwesen der Bismarcks.

Zahlen, Daten, Fakten

Sitz der Kreisverwaltung: Ratzeburg

Ratzeburg Adresse: Barlachstraße 2, 23909 Ratzeburg

Barlachstraße 2, 23909 Ratzeburg Telefon: (04541) 88 80

(04541) 88 80 Kfz-Kennzeichen: RZ

RZ Fläche: 1.263 km²

1.263 km² Einwohnerzahl (Dezember 2016): 195.063

195.063 Arbeitslosenquote (April 2018): 5,2 Prozent

5,2 Prozent Arbeitslosenzahl (April 2018): 5.293

5.293 Landrat: Christoph Mager (CDU)

