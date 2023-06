Kieler Woche 2023: Programm, Konzerte und Feuerwerk Stand: 07.06.2023 10:00 Uhr Vom 17. bis zum 25. Juni 2023 steht die Landeshauptstadt wieder ganz im Zeichen der Kieler Woche. Ob im Wasser, auf den Bühnen oder an den Flaniermeilen: Klassiker und Besonderheiten aus dem Programm im Überblick.

von Lisa Pandelaki

Es wird wieder bunt in der Landeshauptstadt. Ab dem 17. Juni feiern wieder Hunderttausende die Kieler Woche. Sport-Wettbewerbe zum Zuschauen oder Mitmachen, Musik-Shows auf großen Bühnen, künstlerische Darbietungen in kleinerem Rahmen, Spezialitäten aus aller Welt und bekannte Volksfest-Snacks, Spielwiesen, wissenschaftliche Vorträge und vieles mehr.

Eröffnung mit Sesamstraßen-Star und Premierminister

Die offizielle Eröffnung der Kieler Woche findet am Sonnabend (17.6.) um 19.30 Uhr auf der Rathausbühne statt. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Samson aus der Sesamstraße, die in diesem Jahr 50 Jahre alt wird, übernehmen das traditionelle Anglasen. Das Startsignal am Typhon geben die neueste Sesamstraßen-Bewohnerin, Elin, und der Premierminister des westafrikanischen Inselstaates Kap Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva.

Die Kieler Woche ist traditionell ein Segelevent, doch mittlerweile gehört so viel mehr dazu, das sich einfach nicht mehr wegdenken lässt. Die Konzerte, die es täglich auf den verschiedenen Bühnen zu sehen gibt, geben dem Event einen vielseitigen Sound.

Auf der Rathausbühne bietet NDR Schleswig-Holstein an drei Abenden Live-Acts. Highlight dabei ist unter anderem Frida Gold (Dienstag, 20. Juni, 21.45 Uhr auf der Rathausbühne). Seit mehr als zehn Jahren gehört sie zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Pop-Acts. Auf der Kieler Woche spielt sie unter anderem Titel von ihrem erst Anfang des Jahres veröffentlichten Album "Alle Frauen in mir sind müde". Zum ersten Mal auf der Kieler Woche sind Größen wie Sportfreunde Stiller (Sonnabend, 17. Juni, 19.45 Uhr auf der Rathausbühne) und auch Patricia Kelly (Freitag, 23. Juni, 20 Uhr auf der Rathausbühne). Unter dem Motto "Pop meets Classic" tritt die Sängerin gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester Kiel auf.

Electro-Pop von Glockenbach, Gitarrensound von 5th Avenue

Wem der Sinn eher nach Electro-Pop steht, ist bei Glockenbach gut aufgehoben (Freitag, 16. Juni, 20.30 Uhr auf der Fördebühne). Das deutsche Musikkollektiv besteht aus mehreren Produzenten, die statt einzelnen Namen lieber die Musik in den Vordergrund stellen. Fans von dröhnenden Bässen und harten Gitarrensounds sind beispielsweise bei 5th Avenue richtig (Montag, 19. Juni, 21 Uhr, Rockcamp). Mehr auf die Ohren gibt es bei der Kopfhörerdisco im Silent Dome im Schlosspark (16., 17., 22., 23. und 24. Juni jeweils ab 20 Uhr) und bei der Silent Disco auf dem Woderkant Festival (16., 17., 23., 24. Juni ab 0 Uhr). Das ganze Bühnenprogramm gibt es hier.

Beim größten Segelevent der Welt werden im Laufe der Woche mehr als 50 Segel-Wettbewerbe ausgetragen. Rund 4.500 Seglerinnen und Segler aus mehr als 60 Nationen nehmen daran teil. Bereits am ersten Tag der Kieler Woche starten die Jachten im Rahmen des Rendezvous der Klassiker ihre Fahrt über die Kieler Förde und Strander Bucht.

Ebenfalls am Sonnabend startet die achttägige Marinekutterregatta. Die Wettfahrt in der Förde, bei der mittlerweile nicht mehr nur militärische Teams starten, ist gut von der Kiellinie am Westufer oder Mönkeberg am Ostufer aus zu beobachten. Die Aalregatta beginnt am Sonnabend in der Kieler Förde, führt die Teilnehmenden aber bis nach Eckernförde.

Bester Blick von Schilksee aus

Ein Großteil der Regatten lässt sich am besten von Schilksee aus beobachten. Sie werden aber auch online übertragen. Dazu gehören der Kiel-Cup (19. - 21. Juni), der Senatspreis (22. - 23. Juni), die Nachtregatta zum Silbernen Band (23. - 24. Juni) und die Musto Skiff World Championship (21. - 25. Juni).

Spätestens die Windjammerparade (24. Juni, 11 Uhr) lässt dann nicht nur Segler-Herzen höher schlagen. Die eindrucksvolle Ausfahrt durch die Kieler Förde mit Dutzenden Groß- und Traditionsseglern, Motor- und Dampfschiffen und Sportsegelbooten lockt Zehntausende ans Ufer.

Inklusion ist in diesem Jahr auf der Kieler Woche ein besonderer Schwerpunkt. Das soll auch für die Segelveranstaltungen gelten. Deshalb gibt es von Montag bis Sonnabend spezielle Regattabegleitfahrten für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer, bei denen bis zu zwei Rollifahrer aktiv oder passiv mitsegeln können. Die Abfahrtszeiten richten sich nach den Wettbewerbszeiten. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung per Mail (sven.juergensen@wir-sind-wir.org) nötig.

Auf der Krusenkoppel wird es an einem Vormittag einen Singkreis für Menschen mit und ohne Demenz geben (23. Juni, 11-12.30 Uhr). Menschen, die sich aufgrund einer Beeinträchtigung oder ihres Alters eine kostenlose Begleitung zu anderen Veranstaltungen oder Aktivitäten wünschen, können sich an das Buddie-Netzwerk wenden.

Vom Marinekutter, über Polizeiboot bis zum Forschungsschiff - beim Open Ship können sich große und kleine Besucher selbst ein Bild davon machen, dass Schiff nicht gleich Schiff ist und an Bord auf Entdeckungstour gehen.

Open Ship der Deutschen Marine : 17.,18. und 23. Juni, jeweils von 11 - 17 Uhr im Marinestützpunkt

: 17.,18. und 23. Juni, jeweils von 11 - 17 Uhr im Marinestützpunkt Open Ship auf einem Einsatzschiff Typ 86 der Wasserpolizei : 17 - 22. Juni, 11.30 – 18 Uhr, am Bahnhofskai

: 17 - 22. Juni, 11.30 – 18 Uhr, am Bahnhofskai Open Ship Forschungsschiff "Alkor": 22. Juni, 10 - 17 Uhr, an der Kiellinie

Wem die Regatten hingegen Lust gemacht haben selbst erste Segelerfahrungen zu sammeln, kann das täglich im Open Camp an der Kiellinie tun. Es gibt Angebote für fast jedes Alter, die Kosten betragen 10 Euro pro Person.

In diesem Jahr gibt es auf der Kieler Woche gleich drei Feuerwerke zu bestaunen. Dazu kommen Lasershows und der Baloon Sail Night Glow, bei dem Heißluftballons im Rhythmus der Musik aufleuchten.

Lasershow und Feuerfontänen : täglich ab 23 Uhr, 18. Juni ab 21 Uhr, am Bootshafen

: täglich ab 23 Uhr, 18. Juni ab 21 Uhr, am Bootshafen Night Glow : 16., 17., 21., 23., 24. Juni, 22.30 Uhr am Nordmarksportfeld

: 16., 17., 21., 23., 24. Juni, 22.30 Uhr am Nordmarksportfeld Segelfeuerwerk : 21. Juni, 23 Uhr, Olympiahafen Schilksee

: 21. Juni, 23 Uhr, Olympiahafen Schilksee Barockfeuerwerk: 24. Juni, 23 Uhr, im Volkspark

24. Juni, 23 Uhr, im Volkspark Abschlussfeuerwerk: 25. Juni, 23 Uhr, an der Kiellinie

Zum ersten Mal auf der Kieler Woche wird die Holstenstraße zu einem Open Air Atelier. Regionale Künstler haben täglich von 14 bis 18 Uhr die Möglichkeit vor leerstehenden Geschäften in der Innenstadt Kunst zu schaffen, auszustellen und zu verkaufen. An der Kiellinie und auf dem Rathausplatz mischen sich immer wieder Kleinkünstler unter die Menschen. Da gibt es zum Beispiel Jochen, den Elefanten, Stelzenläufer und den Klabauterjan mit seinem Boot, die mit ihrem Publikum interagieren und kleine Show-Inseln schaffen. Künstlerische Wortgewalt gibt es hingegen bei Poetryslams auf der Jungen Bühne (20. Juni, 19.10 Uhr; 25. Juni, 16 Uhr) und bei der Women's Slam Night im Kieler-Woche-Hoftheater (21. Juni, 20 Uhr) mit bekannten Wortartistinnen wie Mona Harry, Ella Carina Werner und Sandra DaVina.

Rathausturm, Gondelfahrten, Blitzsprachkurse

Neben den großen Highlights gibt es auf der Kieler Woche auch jeden Tag Außergewöhnliches zu entdecken und genießen: Wie wäre es zum Beispiel mit der Kieler Woche aus der Vogelperspektive? Das geht vom Kieler Rathausturm aus, der täglich per Aufzug erklommen werden kann. In einer großen Kugel übers Wasser rollen? Das ist im Ocean-Funpark von 14 bis 19 Uhr möglich. Einen Hauch Venedig gibt es jeden Tag zwischen 12 und 18 Uhr bei Gondelfahrten auf dem Kleiner Kiel. Und bei Blitzsprachkursen in der Seeburg können Interessierte täglich von 11 - 11.45 Uhr erste Konversationen für den nächsten Urlaub üben.

Das komplette Programm zur Kieler Woche gibt es hier.

