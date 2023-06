Hämmern, Malen, Staunen: Kieler Woche Highlights für Kinder Stand: 15.06.2023 12:28 Uhr Vom 17. bis zum 25. Juni 2023 feiert die Landeshauptstadt die Kieler Woche. Auch für Kinder gibt es ein umfangreiches kostenloses Programm - etwa auf der Spiellinie auf der Krusenkoppel. Die Highlights im Überblick.

von Lisa Pandelaki

Das Herzstück der Kinder-Angebote während der Kieler Woche ist die Spiellinie auf der Krusenkoppel. Sie steht unter dem Motto "Raus aufs Land". Die kleinen Entdecken dürfen sich hier sich hier handwerklich und kreativ austoben. Neben einem Lehmbad mit angeschlossener Waschstraße gibt es hier Stationen, an denen Kinder filzen, nähen, hämmern, malen, drucken können und vieles mehr.

Öffnungszeiten der Spiellinie:



Montag bis Freitag: 14 bis 18 Uhr.

14 bis 18 Uhr. Sonnabend und Sonntag: 11 bis 18 Uhr

Kasperle-Theater auf der Krusenkoppel

Auch das Hoppe Kasperle Theater gehört zu dem bunten Angebot auf der Krusenkoppel. Jeweils 30 Minuten nimmt Kasperle seine Zuschauer in einem fliegenden Haus mit zum geheimnisvollen Kräutergarten. Die Vorstellungen finden auf einer kleinen Lichtung im oberen Teil des Geländes statt. Vorhandene Sitzplätze sind schnell belegt. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, bringt eine Decke mit, um das Stück auch vom steinigen Boden aus verfolgen zu können.

Vorführungen des Kasperle-Theaters



Sonnabend (17. Juni) : 14 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr

: 14 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr Sonntag (18. Juni): 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr

12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr Montag (19. Juni) bis Freitag (23. Juni) : 14 Uhr, 15 Uhr, 17.15 Uhr

: 14 Uhr, 15 Uhr, 17.15 Uhr Sonnabend (24. Juni) : 12 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr

: 12 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr Sonntag (25. Juni): 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr

Kinderkonzerte auf der Krusenkoppel: Müllpiraten und Randale

Täglich gibt es hier außerdem Kinder-Konzerte. Mit dabei sind wieder die Müllpiraten um den Kieler Kindermusiker Matthias Meyer-Göllner unter dem Namen Matthias und die Zappelbande. Sie singen davon, was ein Müllpirat braucht, was ein Schiermoker ist und wofür sie einen heißen Feger brauchen. So bringen sie spielerisch Themen wie Umwelt und Recycling an die Kinder. In der zweiten Wochenhälfte kommt die Band Randale auf die Bühne und singt mit Stilmitteln aus Rock, Punk, Raggae, Ska und Pop von Themen rund um den Spielplatz. Am Sonntag, 25. Juni spielt Piet Rakete um 16 Uhr auf dem Woderkant Festival die größten Kinderhits vom Gorilla mit der Sonnenbrille, dem roten Pferd und einer Maus auf Weltraumreise.

Playground im Schlosspark

Im Kieler Schlosspark gibt es täglich von 14 bis 18.30 Uhr, am Wochenende von 11 bis 18 Uhr, eine Spiel- und Tobelandschaft für die ganze Familie. Neben Bungeetrampolin und Kistenklettern gibt es hier auch jede Menge Fressbuden. Nebenan im Ratsdienergarten findet für Kinder ab zehn Jahren ein Manga-Mitmachfestival mit Textildruck, Manga-Zeichnen und Cosplay statt. Besonderes Highlight ist von Donnerstag bis Sonnabend Manga Livepainting mit Shinosuke Ushida.

Am Fähranleger in Schilksee können Interessierte Kinder ab fünf Jahren in der Kids Academy spielerisch erste Segelerfahrungen sammeln. Hier werden Knoten geknüpft, Segelwissen gesammelt und gemeinsam ein Opti aufgebaut. Auch ein Opti-Simulator steht bereit.

Segeleinsteiger zwischen 9 und 13 Jahren, die bereits etwas Vorwissen haben, dürfen ihr Können beim Youth Sailing Cup unter Beweis stellen. Los geht es Sonnabend, 17. Juni um 11 Uhr auf der Regattabahn in Schilksee. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird jedoch um eine vorherige Anmeldung (an trainer@kyc.de) gebeten.

Daneben schieben auch wieder einige Schiffe ihre Planke aus, um Besucher alles an Bord erkunden zu lassen:

Open Ship der Deutschen Marine : 17.,18. und 23. Juni, jeweils von 11 - 17 Uhr im Marinestützpunkt

: 17.,18. und 23. Juni, jeweils von 11 - 17 Uhr im Marinestützpunkt Open Ship auf einem Einsatzschiff Typ 86 der Wasserpolizei : 17 - 22. Juni, 11.30 – 18 Uhr, am Bahnhofskai

: 17 - 22. Juni, 11.30 – 18 Uhr, am Bahnhofskai Open Ship Forschungsschiff "Alkor": 22. Juni, 10 - 17 Uhr, an der Kiellinie

Theatervorstellungen im Hoftheater

Am Kieler-Woche-Hoftheater gibt es täglich wechselnde Vorführungen. Die Kinder können ein Papageiküken beim Heranwachsen beobachten, Kira, das mutige Kaninchen im Rollstuhl begleiten, mit einer kleinen Maus ins Weltall fliegen oder mit Hase Winnie einen Schlafplatz suchen.

Kinderschminken, Mitmachzirkus, Schlaumachwiese

Wer lieber selbst Bücher zu Hand nimmt und die Geschichten nachlesen möchte, kann das jeden Tag zwischen 11 und 19 Uhr in der Leseraupen Ecke auf dem Woderkant-Festival tun. Zur gleichen Zeit haben Kinder hier auch die Möglichkeit sich zu schminken oder schminken zu lassen. Am 23. und 24. Juni werden ab 15 Uhr Kopfkissen aus Seegras gefertigt. Zirkusluft schnuppern lässt sich an beiden Sonnabenden zwischen 14 und 17 Uhr beim Muddi Markt. Hier steht ein Mitmachzirkus bereit mit Workshops zum Jonglieren mit Keulen, Bällen oder Ringen. Am Sonntag, 18. Juli, 14 - 17 Uhr, bietet die Kunsthalle Kiel hier ein Workshop zum Stempel basteln aus Karton und Moosgummi an.

Vor 13.000 Jahren ließ ein Vulkanausbruch in der Eifel Asche auf weite Teile Europas fallen. Am Sonnabend, 17. Juni, 15 Uhr gibt es auf der Schlaumachwiese beim Geomar einen Vortrag mit explosivem Experiment zu der Frage, ob sich ein solches Ereignis wiederholen könnte. Der Vortrag ist eingebettet in ein breites Angebot rund um die Themen Meer, Abfallvermeidung, fairer Handel und Natur zum Anfassen, das es hier täglich zwischen 14 und 18 Uhr (am Wochenende bereits ab 12 Uhr) zu erleben gibt.

Krach-Macht-Tag: Laut und bunt

Laut wird es am Freitag, 23. Juni zwischen 15 und 18 Uhr beim alljährlichen Krach-Mach-Tach auf dem Gelände der Jungen Bühne. Inklusive Künstlerinnen und Künstler zeigen, was sie können, während kleine Krach-Macher gebaut und mitgenommen werden dürfen.

Eigentlich war die Bilder-Segelparade ein Trostpflaster während Corona, als die Kieler Woche nicht im gewohnten Umfang stattfinden konnte. Doch sie kam so gut an, dass es sie auch in diesem Jahr wieder gibt. Am Sonntag, 25. Juni, 14.30 Uhr schippern deshalb wieder von Kindern gemalte, animierte Segelboote über die Leinwand des Metro-Kinos.

Beim Open Park verwandelt sich der Volkspark in eine Spaßlandschaft mit Kultur, Kleinkunst, Hüpfburg, Mitmachzirkus und Barockfeuerwerk (Sonnabend, 24. Juni, 13 - 23 Uhr, Sonntag, 25. Juni, 13 - 18 Uhr.

