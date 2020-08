Stand: 09.08.2020 11:57 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schule in Rantrum wegen Corona geschlossen

Einen Tag vor dem Start ins neue Schuljahr hat der Landkreis Nordfriesland angeordnet, dass die Grundschule in Rantrum bei Husum wegen Corona geschlossen bleiben muss. Die Schließung gilt vorerst für eine Woche. Wie der Kreis am Sonnabend mitteilte, hat sich eine Lehrerin der Schule mit dem Coronavirus infiziert. Die Frau hatte an einer Dienstbesprechung teilgenommen und dort Kontakt zu anderen Kollegen.

Mitarbeiter werden getestet

Laut Kreis handelt es sich bei der Schulschließung um eine reine Vorsichtsmaßnahme. "Enger Kontakt bestand bei der Dienstbesprechung nicht. Gerade bei einer Grundschule gehen wir aber lieber auf Nummer sicher", erklärte Nina Rahder, zuständige Fachbereichsleiterin des Kreises für Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen. Heute werden alle Kontaktpersonen auf das Virus getestet, im Laufe der Woche soll noch ein zweiter Test erfolgen. Sind die Ergebnisse negativ, will die Schule den Betrieb ab dem 17. August verspätet wieder aufnehmen. In der Zwischenzeit werden die Eltern informiert, ob und wie ein digitaler Unterricht stattfinden kann.

Arzt schickte Lehrerin zur Schule

Wie das Bildungsministerium heute bekannt gab, ging die Lehrerin mit leichten Schnupfensymptomen zum Arzt. Der nahm einen Corona-Test vor, sagte ihr aber, sie könne trotzdem zum Dienst. Erst später stellte sich heraus, dass der Test positiv war. Vor diesem Hintergrund wiederholte Bildungsministerin Karin Prien (CDU): "Bleiben Sie zuhause, wenn Sie Krankheitssymptome zeigen. Konsultieren Sie gegebenenfalls ihren Hausarzt. Unsere Lehrkräfte im Land haben ein hohes Pflichtgefühl und freuen sich darauf, ihre Schülerinnen und Schüler wiederzusehen. Aber auch für Lehrkräfte gilt wie für alle Schülerinnen und Schüler, Schulbegleitungen, die Schulsozialarbeit und alle an Schule Beteiligten: Kommen Sie bei Krankheitssymptomen nicht in die Schule!" Prien hatte in der vergangenen Woche einen Reaktionsplan vorgestellt. Der sieht unter anderem ein sogenanntes "Schnupfenschema für Schüler, Lehrkräfte und Schulbeteiligte vor. Die Schulschließungen solle nur als letztes Mittel genutzt werden.

