Corona: 75.000 Impftermine ab heute Nachmittag Stand: 20.05.2021 08:48 Uhr Um 17 Uhr ist es soweit: Auf www.impfen-sh.de werden wieder Termine an Impfberechtigte vergeben. Bewerben können sich nach wie vor nur Menschen aus den Prioritätsgruppen 1, 2 und 3.

75.000 neue Termine werden am Nachmittag auf dem Internetportal des Landes freigeschaltet. Die Impfberechtigten bekommen die Mittel von Biontech und Moderna. Geimpft werden in Impfzentren und Arztpraxen derzeit Menschen, die zur Prioritätsgruppe 1 (vor allem über 80-Jährige sowie pflegerisches und medizinisches Personal) und Prioritätsgruppe 2 (über 70-Jährige, Personen mit Vorerkrankungen mit hohem Risiko, Personen mit einem Beruf mit hohem Ansteckungsrisiko und Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen) gehören.

Ein letztes Mal Lotterie

Seit dem 10. Mai können auch Zugehörige der Prioritätsgruppe 3 eine Impfung erhalten. Die Vergabe erfolgt nach den Plänen des Gesundheitsministerium zum letzten Mal nach dem bisher bekannten Verfahren: Mit Wartenummerlotterie für alle, die bis 17 Uhr die Website www.impfen-sh.de aufgerufen haben und im Wartebereich gelandet sind.

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hatte am Dienstagein neues Terminvergabesystem ab Juni angekündigt. Nach der Registrierung werden Impfwilligen dann freie Termine per E-Mail zugewiesen. Das Impfzentrum können sie sich künftig selbst aussuchen.

Wie kann ich meine Chancen bei der Impftermin-Vergabe erhöhen?

Das Wichtigste ist, vor dem Start die Website aufzurufen, um dort in den Wartebereich zu gelangen. Er ist daran zu erkennen, dass ein Countdown zu Beginn der Vergabe läuft. Wer dann so lange die Website offen hält, bekommt mit Beginn der Vergabe einen Platz in der Warteschlange zugelost. An dieser Verlosung nehmen alle teil, die im Wartebereich gelandet sind - unabhängig davon, wann sie das getan haben. Außerdem kann es sich lohnen, mit mehreren Browser und Geräten zu versuchen, einen Termin zu bekommen, allein um zum Beispiel bei Aussetzern des WLANs im entscheidenden Moment noch mit dem Smartphone buchen zu können.

