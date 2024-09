Stand: 19.09.2024 16:15 Uhr Lübeck feiert Weltkindertag

Das Fest, das vom evangelischen Kitawerk, der Stadt Lübeck und dem deutschen Kinderschutzbund veranstaltet wird, steht unter dem Motto "Kinder haben Rechte!... auf Schutz ihrer Identität." Darauf wollen die Organisatoren gemeinsam mit den Kindern bei einem Sternmarsch aufmerksam machen. Die Geschäftsführerin des Kitawerks wirbt aber auch in eigener Sache: "Kinder brauchen als erstes immer Liebe, Vertrauen, Sicherheit und verlässliche Strukturen. Wir wissen aber, dass die Zahl derer, die inArmut aufwachsen, immer größer wird. Deswegen brauchen wir als Träger auch in der Jugendhilfe eine große finanzielle Unterstützung", fordert Diakoniepastorin Dörte Eitel.

