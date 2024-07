Stand: 25.07.2024 16:05 Uhr Zwei Verletzte nach Hausbrand in Brunstorf

In Brunstorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind zwei Menschen bei einem Hausbrand verletzt worden. Laut Polizei brach am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr ein Feuer im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in der Waldgräfenstraße aus. Die beiden Bewohner der Einliegerwohnung konnten sich leicht verletzt aus dem Gebäude retten, mussten allerdings ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr holte ihre Katze unverletzt aus dem Haus. Der Sachschaden wird auf rund 190.000 Euro geschätzt. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar.

