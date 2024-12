Stand: 12.12.2024 16:01 Uhr Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Auto

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem E- Scooter und einem Pkw in Husum (Kreis Nordfriesland) sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Bereits am vergangenen Freitag gegen 17 Uhr war eine 16-jährige Jugendliche mit ihrem E- Scooter in der Matthias-Claudius-Straße unterwegs, als sie mit einem rechts abbiegenden Pkw zusammenprallte. Sie wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer des Unfallwagens erkundigte sich laut Polizei zwar nach ihrem Befinden, fuhr dann aber weiter. Der Mann war demnach etwa 60 Jahre alt und fuhr einen silberfarbenen Kleinwagen mit dem Kennzeichen NF- ML. Er oder Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

