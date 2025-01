Stand: 09.01.2025 09:21 Uhr Zeugensuche nach Angriffen in der Silvesternacht in Lübeck-Eichholz

Nach den Angriffen in der Silvesternacht in Behaimring in Lübeck-Eichholz ruft die Polizei Zeuginnen und Zeugen auf, Videos und Handyfotos über das Online-Hinweisportal der Polizei SH hochzuladen. Einsatzkräfte und Passanten waren nach Angaben der Polizei von einer rund 50-köpfigen Gruppe mit Pyrotechnik beschossen und Böllern beworfen worden. Erst eine Hundertschaft brachte die Lage wieder unter Kontrolle. Ein 18-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck