Mobile Praxis: Zahnmobil wieder in Flensburg unterwegs

In Flensburg ist das Zahnmobil erneut unterwegs gewesen. Dabei handelt es sich um ein Projekt vom UKSH Schleswig-Holstein und der Diakonie Altholstein. In der fahrenden Zahnarztpraxis in einem Krankenwagen wird schnell und unkompliziert bedürftigen Menschen geholfen. Diese Zahnarzttermine sind kostenlos. Seit Anfang des Jahres tourt das Zahnmobil zu insgesamt 13 Standorten im Land.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg