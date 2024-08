Stand: 29.08.2024 14:47 Uhr Yachthafen Damp: Reparaturen nach Ostseesturmflut teurer als geplant

Die Kosten für Reparaturen am Yachthafen in Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) belaufen sich auf 24,1 Millionen Euro. Das hat Bürgermeisterin Barbara Feyock (SPD) bestätigt. Zunächst hatte die Gemeinde mit etwa 13 Millionen Euro gerechnet. Feyock spricht von Kostensteigerungen in den vergangenen beiden Jahren. Die Errichtung der Baustelle im Wasser sei sehr teuer.

Die Gemeinde möchte nun einen Förderantrag beim Land über die neue Summe stellen. Darüber entschied am Mittwochabend die Gemeindevertretung. 25 Prozent der Gesamtkosten müsse die Gemeinde selber tragen. Ein Starttermin für die Arbeiten steht laut Feyock noch nicht fest. Zunächst muss das Land den Förderantrag bewilligen, der Vertrag mit dem aktuellen Betreiber aufgelöst und dann europaweit ein neuer Betreiber gefunden werden. Die Reparaturen werden etwa zwei Jahre dauern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde