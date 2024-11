Stand: 11.11.2024 08:48 Uhr "Woche der KI" startet in Lübeck

Künstliche Intelligenz (KI) gehört an vielen Stellen bereits zu unserem Alltag. In Lübeck widmen sich Hochschulen und Forschungenzentren in dieser Woche intensiv diesem Thema - mit einer "Woche der KI". Die Forschenden aus Lübeck wollen Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltungen und Vereinen zeigen, was mit Künstlicher Intelligenz möglich ist und woran sie aktuell arbeiten. Dazu gibt es Workshops und Veranstaltungen an verschiedenen Orten. Am Freitag und Sonnabend geht die "Woche der KI" dann mit einem "Hackathon" zu Ende.

