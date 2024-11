Stand: 15.11.2024 09:02 Uhr "Woche der KI" in Lübeck endet mit Hackathon für Unternehmen

Die "Woche der KI" in Lübeck geht zu Ende. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI) zu wecken und Ängste vor ihrer schnellen Entwicklung zu nehmen, erklärt Organisatorin Anna Lena Paape vom Hanse Innovation Campus. Am Freitag und Sonnabend können Besucherinnen und Besucher beim abschließenden Hackathon im Bauforum der Technischen Hochschule dabei sein. Der Wettbewerb bietet Lösungen für alltägliche Probleme kleiner und mittelständischer Unternehmen, die ihre Fälle eingereicht haben. Die beste Idee wird am Ende prämiert.

