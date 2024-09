Stand: 24.09.2024 11:34 Uhr Wirtschaftsleistung in SH leicht gestiegen

Die Wirtschaftsleistung in Schleswig-Holstein ist im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht gestiegen. Unter Berücksichtigung der Preisveränderungen erhöhte sich nach Angaben des Statisitkamtes Nord das Bruttoinlandsprodukt in den ersten sechs Monaten des Jahres um 1,1 Prozent. Bundesweit sank es in diesem Zeitraum um 0,2 Prozent.

Rückgang in der Baubranche, Wachstum bei Dienstleistungen

Im verarbeitenden Gewerbe ging die Wirtschaftsleistung in ganz Deutschland zurück, in Schleswig-Holstein stagnierte sie. Das Baugewerbe musste dagegen auch in Schleswig Holstein einen Rückgang hinnehmen. Wachstumsimpulse gab es sowohl im Land als auch bundesweit im Dienstleistungsbereich.

Archiv 4 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.09.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Konjunktur