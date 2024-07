Stand: 30.07.2024 09:56 Uhr Wingfoil Masters auf Sylt starten

Nachdem in der vergangenen Woche die Windsurfer beim California Windsurf Cup Sylt (Kreis Nordfriesland) an der Reihe waren, gehen ab Dienstag die Wingfoiler und StandUp-Paddler an den Start. Die California Wingfoil Masters Sylt finden am Brandenburger Strand statt. Bis zum Sonntag werden auch die ersten Open German Championships im Wingfoil Wave auf der Nordsee ausgetragen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sylt