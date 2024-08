Stand: 19.08.2024 16:35 Uhr Wikingeck: Habeck kritisiert Verkehrsministerium

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat das Bundesverkehrsministerium für das Vorgehen beim Rechtsstreit um die Kostenübernahme für die Sanierung des Wikingecks kritisiert. Am vergangenen Freitag besuchte er die Baustelle in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). Habeck, der in Schleswig-Flensburg zugleich seinen Wahlkreis hat, betonte dabei das Versprechen der vorherigen Regierung, zwei Drittel der Kosten für den Austausch der kontaminierten Erde zu übernehmen. "Das ist, finde ich, eine Frage der Ehre, dass man solche Zusagen nicht wieder zurück nimmt und das ist für den Kreis, viel Geld", sagte Habeck.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg