Mit 100 Prozent, sagt Knut Böhrnsen von der Arbeitsagentur. Eltern haben nicht selten guten Kontakte zu interessanten Firmen oder auch in Behörden hinein. Bei der Suche sollte auch das ganze Umfeld aktiviert werden: Geschwister, Eltern, Verwandte oder Nachbarn. Und noch ein Rat vom Experten: "Ich würde mit meinem Kind auf dem Rad rund um das eigene Wohnzimmer recherchieren, welche Unternehmen in guter Erreichbarkeit vor Ort ansässig sind. Dann auf deren Homepage gehen, um zu gucken, was die so alles produzieren und anbieten. Das ist eine gute Aufgabe für das Kind und kann ganz spannend sein."