Stand: 24.09.2024 07:43 Uhr Weniger Geldspenden für die Ukraine aus SH

Die Spendenbereitschaft für die Ukraine ist mittlerweile stark zurückgegangen, auch in Schleswig-Holstein. Die "Aktion Deutschland hilft" verzeichnete 2022 gut sieben Millionen Euro Spenden aus Schleswig-Holstein, in diesem Jahr kamen bislang knapp 250.000 Euro zusammen. Auch die Johanniter registrieren weniger Geldspenden für die Ukraine. Waren es 2022 noch mehr als eine halbe Million Euro, sind es dieses Jahr bisher 70.000 Euro. Die Organisationen und auch der Hilfsstab des ukrainischen Generalkonsulats gehen davon aus, dass viele Menschen aufgrund anderer Krisen in der Welt inzwischen für andere Zwecke spenden.

