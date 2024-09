Stand: 27.09.2024 15:59 Uhr Weltumsegler kehren nach zehn Jahren in Kieler Heimathafen zurück

Zwei Weltumsegler kehren am Sonnabend nach zehn Jahren in ihren Heimathafen Kiel zurück. Asha Reich und Helge Aßmann haben die Landeshauptstadt 2014 verlassen. Sie haben drei Ozeane, die Karibik, das Südchinesische Meer und zuletzt das Seegebiet der Azoren durchquert. Die zwei Segler werden mit ihrem Boot "Gegenwind" am Steg des Segelvereins "Marine Jugend Kieler Förde" anlegen. In der nächsten Zeit wollen Sie sich in Kiel oder der Umgebung auf die Suche nach Arbeit und Wohnung machen.

