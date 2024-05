Stand: 13.05.2024 19:00 Uhr Weltkriegsbombe in Barmstedt entdeckt

In einem Neubaugebiet in Barmstedt (Kreis Pinneberg) haben zwei Bauarbeiter am Montagnachmittag eine britische Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Nach Angaben von Polizei und Kampfmittelräumdienst soll sie am Dienstag entschärft werden. Der Sprengsatz wurde vorerst mit Kies bedeckt und gesichert. Die Entschärfung soll im Laufe des Dienstags stattfinden. Der konkrete Evakuierungsradius rund um die Straße "Bei den alten Eichen" soll laut Polizei noch festgelegt werden.

