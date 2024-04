Stand: 11.04.2024 18:13 Uhr Welt-Parkinson-Tag: Landesverband für SH in Itzehoe

Um Parkinson-Erkrankte in Schleswig-Holstein besser zu unterstützen, wurde ein eigener Landesverband der Deutschen Parkinsonvereinigung gegründet - in Itzehoe (Kreis Steinburg). Der Ableger hat laut Landesverband für Erkrankte den Vorteil, dass sie einen regionalen Ansprechpartner haben. Und durch einen besseren Draht zu Kliniken im Land könne das Angebot für Betroffene passgenauer zugeschnitten werden. Der Vorsitzende Hans-Heinrich Rave verspricht, dass es auch mehr Seminarangebote für Angehörige geben wird. In Deutschland leben insgesamt etwa 400.000 Menschen mit der Diagnose Parkinson.

