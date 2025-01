Stand: 03.01.2025 16:16 Uhr Was die neuen Spitzen der Tourismus-Services an der Westküste planen

Seit einigen Monaten haben drei der Tourismus-Services an der Westküste neue Chefs: Katharina Schlicht auf Helgoland, Sebastian Günther in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) und Sabine Müller in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland). Sie alle bringen neue Ideen und einen teilweise anderen Arbeitsstil mit: Katharina Schlicht möchte auf Helgoland vor allem auf die Alleinstellungsmerkmale Natur und Tierwelt, maritimes Flair und Entschleunigung setzen. Die 33-Jährige ist eine der jüngsten im Team und Chefin von insgesamt 60 Mitarbeitenden des Tourismus Service.

Sebastian Günther ist seit einigen Monaten Leiter des Tourismus-Services Friedrichskoog. Er beschreibt seinen Führungsstil als offen, kommunikativ und zukunftsorientiert. Er setzt, im Gegensatz zu früheren Tourismuschefs, vor allem auf digitale Möglichkeiten. Ebenfalls relativ neu im Amt ist Sabine Müller in Friedrichstadt. Sie erzählt, dass sie als Geografin und frühere Regional-Entwicklerin einen etwas anderen Ansatz mitbringt als klassische Touristiker. Außerdem führe sie ihr Team als Frau sicherlich auch anders als viele männliche Tourismuschefs in der Region, berichtet Müller.

