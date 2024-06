Stand: 06.06.2024 16:24 Uhr Was Europa jungen Menschen bedeutet

Am Sonntag ist Europawahl. Zum ersten Mal können dann auch Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. NDR Schleswig-Holstein hat Erstwähler und Erstwählerinnen an der Kaiser-Karl-Schule in Itzehoe (Kreis Steinburg) gefragt, was Europa für sie bedeutet: In den Antworten kamen vor allem die Themen Sicherheit, Frieden, Gemeinschaft, Meinungsfreiheit, freies Reisen, einfache Zahlung und Demokratie zur Sprache.

