Stand: 28.02.2025 08:29 Uhr Warnstreiks bei der Post in der Brief- und Paketzustellung in SH

Viele Menschen in Schleswig-Holstein müssen am Freitag erneut damit rechnen, dass Briefe und Pakete später oder gar nicht ankommen. Ver.di hat die Postbeschäftigten in der Brief- und Paketzustellung nach eigenen Angaben bundesweit an ausgewählten Standorten zum Warnstreik aufgerufen. In Schleswig-Holstein befinden sich laut der Gewerkschaft am Freitag etwa 470 Beschäftigte in Flensburg, Lübeck, Neumünster und Lübeck im Ausstand. Ver.di geht davon aus, dass rund 950.000 Briefe und 50.000 Pakete nicht bei ihren Empfängern ankommen werden. Auch am Sonnabend soll weiter gestreikt werden.

Die Gewerkschaft ver.di fordert sieben Prozent mehr Geld und zusätzliche Urlaubstage. Die Arbeitgeber hatten zuletzt gestaffelt 3,8 Prozent mehr Geld geboten. Das war von ver.di als "unzureichend" bezeichnet worden.

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.02.2025 | 06:30 Uhr