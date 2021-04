Wakendorf II: 16.000 Liter Gülle fließen aus Silo ins Dorf Stand: 24.04.2021 16:53 Uhr In Wakendorf II (Kreis Segeberg) war die freiwillige Feuerwehr am Sonnabend im Gülle-Einsatz.

Rund 16.000 Liter sind nach Angaben der Einsatzkräfte aus einem Silo ausgelaufen und haben sich unter anderem auf einer Straße, in einigen Caports und in einem Vorgarten verteilt. Die Gülle floss nach Angaben der Feuerwehr aus einem Silo, das auf einem kleinen Berg im Dorf steht, die Straße hinunter. "So viele Leute haben sie in Wakendorf noch nie auf der Straße gesehen. Also, die Nachbarin muss die nächsten 20 Jahre glaube ich nicht mehr düngen, da ist der ganze Vorgarten vollgelaufen und es ist in ein paar Caports was reingelaufen", erzählte Bürgermeister Jan Hinnerk Ilse: (WGW).

AUDIO: Gülle-Silo in Wakendorf II läuft aus (1 Min) Gülle-Silo in Wakendorf II läuft aus (1 Min)

Die Leistelle alarmierte mehrere freiwillige Feuerwehren, die Einsatzkräfte sperrten das Silo ab und begannen mit der Reinigung. Gülle, die in die Kanalisation gelaufen war, musste abgepumpt werden. Wie lange der Einsatz dauert, war am Samstagabend noch unklar.

