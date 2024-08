Stand: 04.08.2024 12:04 Uhr Wahlstedt: Auto ist in Haus gefahren

In Wahlstedt im Kreis Segeberg ist in der Nacht ein Auto in die Wand eines Einfamilienhauses gefahren. Nach Polizeiangaben war der Wagen offenbar gegen 1:50 Uhr in der Kronsheider Straße ins Schleudern geraten, durchbrach dann zwei Hecken und landete in der Hauswand. Dabei entstand ein etwa ein mal zwei Meter großes Loch.

Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Fahrer aus seinem Wagen gestiegen. Er wurde laut Polizei vor Ort behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Das Loch in der Wand sei von Helfern der Freiwilligen Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks abgedichtet, die Hauswand gesichert worden. Die Bewohner hätten daraufhin in ihr Haus zurückkehren können. Von ihnen wurde niemand verletzt. Laut Feuerwehr befanden sich zehn Bewohner und Gäste bei einer Feier im Garten. Jetzt soll ein Statiker einschätzen, wie hoch der Schaden an dem Haus ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.08.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg