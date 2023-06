Waffenschmuggel? 40 Pistolen in Bad Oldesloe sichergestellt Stand: 28.06.2023 13:24 Uhr Die versteckten Waffen wurden in einem Lkw entdeckt. Die Ermittlerinnen und Ermittler hatten bei einer Übergabe zugegriffen. Fünf Männer wurde festgenommen.

In einem Gewerbegebiet in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) hat die Polizei am Dienstag offenbar eine geplante Waffenübergabe verhindert und fünf Männer festgenommen. Nach Angaben von Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft Lübeck wurden 40 Pistolen sicher gestellt. Sie waren den Angaben zufolge in einem Stahlbehälter in der Wasseraufbereitungsanlage eines Lkw versteckt. Es soll sich vermutlich um umgebaute Schreckschusswaffen handeln.

Haftbefehle für zwei Verdächtige beantragt

Zuvor hatte das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein nach eigenen Angaben umfangreich ermittelt. Festgenommen wurden demnach vier Männer im Alter zwischen 38 und 51 Jahren, die die Waffen mutmaßlich in Empfang nehmen wollten. Sie stammen aus den Kreisen Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Steinburg. Der fünfte Tatverdächtige ist der 61-jährige Fahrer des Lkw. Unklar ist laut Landeskriminalamt, ob der aus der Türkei kommende Mann wusste, was er geladen hatte. Die Staatsanwaltschaft will voraussichtlich noch am Mittwoch beim Amtsgericht Lübeck Haftbefehl gegen zwei der Männer beantragen. Die anderen drei - darunter der Fahrer - sind wieder auf freien Fuß gekommen. Gegen alle Beschuldigten wird weiter ermittelt.

Wohnungen durchsucht und Lkw geröntgt

Der Lkw wird laut Polizei am Mittwoch beim Zoll in Hamburg geröntgt, um gegebenenfalls weitere Waffen zu finden. Die Einsatzkräfte durchsuchten auch die Wohnungen der Beschuldigten. Weitere Waffen fanden sie dabei nicht, allerdings seien verschiedene Beweismittel gefunden worden. Auch eine Frau aus Hannover ist laut Polizei tatverdächtig, ihre Wohnung wurde ebenfalls durchsucht. Dabei seien aber keine weiteren Beweise gefunden worden.

