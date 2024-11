Stand: 26.11.2024 11:39 Uhr Vorverkauf für SHMF 2025 gestartet: Konzerte auch an der Westküste

Am Dienstag ist der Vorverkauf zum Schleswig-Holstein Musikfestival gestartet. Im kommenden Jahr werden auch Konzerte des Festivals an der Westküste stattfinden. Die Schauspielerin Katja Riemann wird im Stadttheater in Heide auftreten. Sie spielt Tenorblockflöte, Xylophon und Glockenspiel und tritt gemeinsam mit einer Violonistin und einer Pianistin im Stadttheater in Heide (Kreis Dithmarschen) auf. Zusammen spielt das Trio am 7. August 2025 Stücke aus dem Werk "Karneval der Tiere".

Istanbul ist das Schwerpunktthema des Festivals im kommenden Jahr. Bei dem Konzert am 26. Juli im Meldorfer Dom verbinden die Künstler barocke Melodien aus Venedig mit osmanischer Musik des 17. Jahrhunderts. Das Klassikfestival beginnt am 5. Juli.

