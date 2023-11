Vorlesetag: Mehr als 100 Aktionen in Schleswig-Holstein Stand: 17.11.2023 08:17 Uhr Nur zwei von drei Kindern wird noch regelmäßig vorgelesen - das geht aus dem aktuellen Vorlesemonitor hervor. Der bundesweite Vorlesetag soll zeigen, wie wichtig es ist, Kindern vorzulesen.

Über 100 Aktionen stehen heute zum bundesweiten Vorlesetag in Schleswig-Holstein auf dem Programm. Hunderte Erwachsene, darunter auch zahlreiche Politikerinnen und Politiker, lesen verteilt im Land etwa 9.500 Jungen und Mädchen an Schulen, Kitas oder in Buchhandlungen vor. Dadurch soll der Fokus auf die Relevanz des Lesens gerückt werden.

Denn nicht allen Kindern wird regelmäßig vorgelesen, das zeigt der Vorlesemonitor 2023. Nur in rund 20 Prozent der Haushalte gehört das Ritual demnach noch zum Alltag - wiederum 20 Prozent der Eltern lesen ihren Kindern zu Hause nie vor. Außerdem hat die Studie gezeigt, dass Eltern, denen als Kind selbst vorgelesen wurde, eher dazu tendieren, sich gemeinsam mit ihrem Nachwuchs ein Buch zur Hand zu nehmen.

Smart Speaker ersetzen nicht das klassische Vorlesen

Kindern zu Hause vorzulesen sei jedoch wichtig, erklärt Carsten Höhn vom Verband evangelischer Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein. Je seltener Kindern aus Büchern vorgelesen werde, desto schlechter seien sie später in der Schule. Deshalb nehme das Vorlesen in den Kitas eine immer wichtigere Rolle ein. Auch beobachtet er einen Wandel: Immer häufiger werde zu Hause auf digitale Geräte wie Smart Speaker zurückgegriffen. Das sei gut für Kinder, denen sonst seltener vorgelesen werde, ersetze aber nicht das persönliche Vorlesen aus einem Buch, so Höhn. Bei Eltern, die jedoch nur schlecht deutsch sprechen könnten, sieht er in der digitalen Alternative aber einen klaren Vorteil für die Kinder.

Der bundesweite Vorlesetag ist seit 2004 eine Initiative der Wochenzeitung "Die Zeit", der Stiftung Lesen und der Deutschen Bahn Stiftung. Laut den Veranstaltern nehmen dieses Jahr bundesweit über eine Millionen Eltern und Kinder daran teil.

