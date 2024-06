Stand: 05.06.2024 09:32 Uhr Vocatium Messe in Husum

Mehr als 1.700 Schülerinnen und Schüler haben am Dienstag die Vocatium Ausbildungsmesse in Husum (Kreis Nordfriesland) besucht. Sie kamen von 23 Schulen aus der Region und konnten mit insgesamt 85 Unternehmen und Institutionen im Vorfeld Gesprächstermine vereinbaren. 4.800 Gespräche fanden laut Veranstalter am Dienstag statt. Ein Vorgehen, das sich laut Heike Thomsen vom Messeveranstalter für beide Seiten lohnt: "Das bedeutet natürlich, dass sie motivierter ins Gespräch gehen, dass sie sich vorbeiten können, weil sie wissen, wen sie treffen werden, und dass die Aussteller wiederum motiviertere Gesprächpartner als Gegenüber haben und gute Gespräche führen können." Eine große Nachfrage habe es für Jobs im Handwerk gegeben. Dieser Bereich soll bei der Messe künftig ausgebaut werden.

