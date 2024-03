Stand: 19.03.2024 13:28 Uhr Verselbstständigung von TKMS wird konkreter

Der Konzern Thyssenkrupp unternimmt weitere Anstrengungen, um die Marine-Sparte TKMS mit Sitz in Kiel zu verselbstständigen. Heute teilte das Unternehmen mit, dass eine Kooperation mit dem US-Finanzinvestor Carlyle geprüft wird. Am Ende könnte ein möglicher Teilverkauf von TKMS stehen. Zeitgleich laufen weiter Gespräche mit der Bundesregierung. Es geht um eine Beteiligung des Staates am Marinegeschäft. Der Aufsichtsrat hatte im vergangenen Jahr grünes Licht für die Verselbstständigung von TKMS gegeben.

Archiv 4 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.03.2024 | 16:30 Uhr