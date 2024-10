Stand: 07.10.2024 10:25 Uhr Verkehrskontrollen: Polizei nimmt Elterntaxis in Norderstedt ins Visier

Von Montag an finden überall in Schleswig- Holstein mehr Verkehrskontrollen statt. Es geht vor allem um Handys am Steuer und Sicherheitsgurte. In Norderstedt (Kreis Segeberg) achtet die Polizei vor allem auf Elterntaxis vor Schulen. Dienststellenleiter Steffen Hartung sagte, Elterntaxis brächten den Verkehr vor Schulen teilweise komplett zum Erliegen. "Und andererseits müssen Autofahrer überholen und vorbeifahren - das ist aus unserer Sicht ein ganz großes Problem und eine große Herausforderung", so Hartung.

Zu Beginn des neuen Schuljahres hatte eine Studie des Kinderhilfswerks gezeigt, dass sich 17 Prozent der Schülerinnen auf dem Schulweg unsicher fühlen - wegen der vielen Autos. Unter anderem hatte der Vorsitzende des Schulelternbeirats im Kreis Pinneberg mehr Kontrollen gefordert.

