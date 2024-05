Stand: 09.05.2024 18:11 Uhr Verkehr auf der A1: Viele zu Himmelfahrt an Ostsee unterwegs

Wer von Hamburg auf der A1 in Richtung Ostsee unterwegs war, brauchte zeitweise viel Geduld: Wegen Bauarbeiten stockte es unter anderem zwischen Stapelfeld und dem Kreuz Bargteheide (Kreis Stormarn) am Mittag auf einer Strecke von 13 Kilometern. Auch Richtung Fehmarn (Kreis Ostholstein) staute es sich. Dort startete am Donnerstag das Surf-Festival. Zwischenzeitlich hatte auch ein brennender Pkw auf der A7 für Staus von etwa zehn Kilometern Länge gesorgt. Laut eines Polizeisprechers sei die Strecke aber seit dem frühen Nachmittag wieder befahrbar. Am Freitag und Samstag rechnet der ADAC mit keinen großen Problemen auf den Straßen in Norddeutschland. Erst am Sonntag könnte der Rückreiseverkehr ab Mittag bis in den Abend hinein für Staus sorgen. Der ADAC rät dazu, sich ruhigere Alternativrouten zu suchen oder auf einen anderen Reisetag auszuweichen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.05.2024 | 18:00 Uhr