Wünsch Dir Deinen NDR besucht den TSV Breiholz

Rund 2.500 Sportvereine gibt es in Schleswig-Holstein. Die Mitgliederzahlen wachsen. Wünsch Dir Deinen NDR besucht einen Verein, der es geschafft hat, das Ehrenamt attraktiv zu halten - und fragt nach, wie das funktioniert.

von Lisa Pandelaki

Rund 800.000 Menschen in Schleswig-Holstein sind Mitglied in einem Sportverein. Das sind 3,4 Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr und damit zum ersten Mal sogar mehr als noch vor der Corona-Pandemie. "Die Menschen sind nach der Corona-Zeit wieder zurückgekehrt, aber das Ehrenamt ist nicht in dem Maße zurückgekehrt wie die Mitglieder", beschreibt Thomas Niggemann, Geschäftsführer Vereinssport des Landessportverbandes (LSV) die aktuell größte Herausforderung der rund 2.500 Vereine im Land. Das betreffe alle Ehrenamtler, von Trainern, über Übungsleiter bis hin zu Gremien- und Vorstandsmitgliedern, so Niggemann. Viele hätten während der Pandemie gemerkt, dass es auch ohne ginge. Außerdem habe zwei Jahre lang die Möglichkeit gefehlt, mögliche Ehrenamtler anzusprechen und anzuwerben.

TSV Breiholz: Ein positives Beispiel

Ganz anders sieht es beim TSV Breiholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) aus. Fast jeder zweite der rund 1.500 Einwohner ist Mitglied in dem Verein, und auch an Ehrenamtlern mangelt es nicht. "Wir tun viel für die Bindung von Mitgliedern und Ehrenamtlern", begründet Vorstandsmitglied Stephanie Harbs die glückliche Situation des Vereins. Es gebe Treffen und Veranstaltungen, die über den Sportverein hinausgingen: Sportwoche, Ninja-Parcours, Ostereiersuche, Flohmärkte, Nikolausbesuche mit Schlittenzug und anderes.

"Unser Verein besticht durch seinen unerlässlichen Zusammenhalt, Ideenreichtum und zahlreiche Helfer, wenn es darauf ankommt", findet Harbs: "Ob beim Planen, Aufbau und Abbau von Veranstaltungen oder Müll sammeln in der Gemeinde." Außerdem haben sie in Breiholz einen Jugendvorstand, in dem sich junge Leute gerne einbringen, die dann auch dabei bleiben.

Junge Menschen sind die Zukunft

"Vereine, denen es gelingt, auch jüngere Leute anzusprechen, haben es leichter, als solche mit einem älteren Vorstand", sagt auch Niggemann. Und solche, die ein "Ohr am Zahn der Zeit" hätten. Als Beispiel nennt er Kurse wie Hobby-Horsing, die zwar ungewöhnlich seien, aber Menschen in die Vereine lockten. Er erinnert sich an einen Verein, der tatsächlich von Tür zu Tür gezogen sei, um nachzufragen, welches Sportangebot die Anwohner sich wünschen würden. Das Ergebnis: Die Menschen wollten Boule spielen. Diese Sparte wurde dann ins Leben gerufen - und die Menschen kamen, um Boule zu spielen.

Wünsch Dir Deinen NDR beim TSV Breiholz

Doch ist es wirklich so einfach? Für Wünsch Dir Deinen NDR fahren wir heute nach Breiholz, werfen einen Blick vor und hinter die Kulissen des Sportvereins und gehen der Frage nach, was dieser Verein richtig macht, dass das Sportprogramm jeden Wochentag gut gefüllt ist - weil es genügend Nachfrage und genügend Ehrenamtler gibt.

