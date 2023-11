Ver.di kündigt Warnstreik beim UKSH in Kiel an Stand: 10.11.2023 19:42 Uhr Routinearbeiten und geplante Terminen am Universitätsklinikum in Kiel können deshalb voraussichtlich nur eingeschränkt stattfinden. Die Notfallversorgung soll nach Angaben von ver.di gesichert bleiben.

Für Freitag den 17. November hat ver.di Nord im Rahmen der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst einen ersten Warnstreik in der Landeshauptstadt angekündigt. Aufgerufen dazu sind Tarifbeschäftigte, Auszubildende, Praktikanten und Studierende am UKSH, zugehörigen Einrichtungen und Dienstleitern. "Wir gehen davon aus, dass es Einschränkungen bei den Routinearbeiten und auch bei geplanten Terminen im UKSH geben kann", sagte Manuel Gellenthin, Bezirksgeschäftsführer, des ver.di Bezirks Kiel-Plön. Wer am Freitag Termine im UKSH habe, solle sich informieren, ob diese so stattfinden können, so Gellethin weiter. "Die Notfallversorgung ist zu jedem Zeitpunkt aber gewährleistet."

Bereits am Montag, 13. November, ruft ver.di zum Warnstreik am UKSh in Lübeck auf. Auch die Landesverwaltung ist zum Warnstreik aufgerufen. Dazu gehören beispielsweise der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr inklusive der Straßenmeistereien, das Landesamt für Soziale Dienste, das Landesamt für Vermessung und Geoinformation und das Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung.

Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Einkommen

Grund für den Streik ist laut ver.di, dass die Arbeitgeber den Beschäftigten der Länder in zwei Verhandlungsrunden kein Angebot vorgelegt hatten. Ver.di fordert eine Einkommenserhöhung um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr erhalten und Auszubildende unbefristet übernommen werden. "Wir haben hier in Schleswig-Holstein das Problem, dass die Leute abhauen aus dem Dienst der öffentlichen Länder und zum Beispiel in die Kommunen wechseln, wo deutlich besser bezahlt wird," erklärt Ver.di-Pressesprecher Frank Schischefsky die Relevanz der Verhandlungen. Die nächste Runde in den Tarifverhandlungen ist für den 7. Dezember angesetzt.

