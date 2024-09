Stand: 04.09.2024 13:35 Uhr Ver.di: Tarifvertrag für private Busfahrer in SH steht

Beim Lohn- und Tarifvertrag für Beschäftigte im privaten Omnibusverkehr in Schleswig-Holstein (OVN) hat es eine Einigung gegeben. Wie ver.di Nord mitteilt, erhöht sich das Entgeld für die Busfahrerinnen und Busfahrer um 275 Euro - ein Plus von etwa neun Prozent. Außerdem erhalten sie eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 850 Euro.

Sascha Bähring, ver.di Nord Verhandlungsführer, zeigt sich zufrieden und bezeichnet dies als einen "historischen Meilenstein", der die "finanzielle Situation der Mitarbeitenden verbessert" und ihnen Sicherheit gibt. Bereits im Frühjahr hatten sich OVN und ver.di Nord auf einen Manteltarifvertrag geeinigt. Der neue Tarifvertrag läuft bis zum 30. Juni 2026. Bis dahin werde es deshalb keine weiteren Streiks im privaten Nahverkehr geben, so ver.di-Sprecher Frank Schischewski.

