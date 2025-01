Stand: 13.01.2025 15:55 Uhr Vandalismus: Wahlplakate in Bad Schwartau zerstört

In Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) haben Unbekannte mehrere Wahlplakate der SPD demoliert. Nach Angaben des Ortsverbands handelt es sich um 30 Plakate für die Bundestagswahl. Die Werbebanner waren erst vor wenigen Tagen angebracht worden. Sandra Redmann, SPD-Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis, will sich davon nicht einschüchtern lassen. Der Frust sei jetzt nicht so groß, "dass wir sagen, wir können einpacken", betont Redmann. "Ich schätze es so ein, dass eine hohe Motivation da ist und durch solche Aggressionen wird sich das nicht ändern. Im Gegenteil."

Auch die Christdemokraten sind von Vandalismus betroffen. Die Landes-CDU teilte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit, dass einige Wahlplakate am vergangenen Wochenende in Lübeck zerstört beziehungsweise beschmiert worden sind.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein